Ашхабад, 13 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Туркмения добилась значительных успехов в области регулирования потребления табака и активно формирует среду, свободную от табачного дыма, заявил директор офиса ВОЗ в республике Паулина Карвовска. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

George Hodan Курение

11 июня министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов встретился с новым руководителем офиса ВОЗ в республике. На встрече Карвовска отметила, что в Туркмении также создана прочная основа для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 февраля 2017 года размер штрафа за курение в общественных местах был увеличен с 60 (1120 рублей) до 300 манатов (5603 рубля). В начале 2017 года в республике жаловались на отсутствие предупреждающих знаков о запрете курения.