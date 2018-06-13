В Ярославской области прошел фестиваль селедки
Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 12 июня прошел Фестиваль селедки «Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль собрал более 1,5 тысячи гостей. Они могли продегустировать различные блюда из этой рыбы, в том числе гамбергуры с селедкой. Всего на фестивале было съедено более 100 килограммов селедки. Для взрослых прошел мастер-класс по разделыванию рыбы и конкурс на поедание селедки целиком. Дети участвовали в мастер-классе по росписи деревянных рыб.
«Фестиваль в этом году удался на славу. Отрадно наблюдать как численность участников и любителей селедки растет год от года. Мы чувствуем, что не только продвигаем главный гастрономический бренд Переславля-Залесского, но и прививаем гостям истинно русские вкусовые предпочтения», — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» и главный организатор фестиваля Марина Филимонова.
Фестиваль проходил на площадке туристического центра «Сельдь Царский Посол». Также на нем были представители туркомплексов «Ростовский «и «ВокзалЪ Кострома Сырная», которые угощали гостей собственными деликатесами — рыбой и сыром.