Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 12 июня прошел Фестиваль селедки «Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

НОТ «Золотое кольцо» Фестиваль селедки в Переславле-Залесском

Фестиваль собрал более 1,5 тысячи гостей. Они могли продегустировать различные блюда из этой рыбы, в том числе гамбергуры с селедкой. Всего на фестивале было съедено более 100 килограммов селедки. Для взрослых прошел мастер-класс по разделыванию рыбы и конкурс на поедание селедки целиком. Дети участвовали в мастер-классе по росписи деревянных рыб.

«Фестиваль в этом году удался на славу. Отрадно наблюдать как численность участников и любителей селедки растет год от года. Мы чувствуем, что не только продвигаем главный гастрономический бренд Переславля-Залесского, но и прививаем гостям истинно русские вкусовые предпочтения», — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» и главный организатор фестиваля Марина Филимонова.

Фестиваль проходил на площадке туристического центра «Сельдь Царский Посол». Также на нем были представители туркомплексов «Ростовский «и «ВокзалЪ Кострома Сырная», которые угощали гостей собственными деликатесами — рыбой и сыром.