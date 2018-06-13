Курган, 13 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Из Курганской области за январь-апрель 2018 года уехали более 9 тыс. человек. Из региона в месяц уезжает в среднем 2,3 тыс. жителей, а умирает 1,1 тыс. Растёт число разводов, суицидов и младенческая смертность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Свердловскстата, за январь-апрель 2018 года родились 2 852 зауральца, на 224 человека меньше, чем в том же периоде 2017-го. Умерли 4 537 курганцев — больше прошлогоднего показателя на 36 человек.

На первом месте причин смерти в Курганской области традиционно выступают болезни кровообращения. На втором — онкологические заболевания, которые пошли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в рост. Также увеличилось количество суицидов, смертности от инфекционных болезней и недугов органов дыхания.

Растёт младенческая смертность. За первые четыре месяца 2018 года в Курганской области скончались 20 курганцев в возрасте до года, тогда как в обозначенный период 2017 года умерших младенцев было 18.

Уменьшилось число браков. С января по апрель 2018 года в Зауралье образовалось 1 300 супружеских пар, за аналогичный период 2017 года — 1 532. Зато увеличилось количество разводов: 1 313 против прошлогоднего показателя 1 250.

Серьёзная ситуация складывается с миграцией в регионе. За четыре месяца 2018 года из Зауралья уехали 9 316 человек, тогда как за аналогичный период 2017 года уехали из региона 8 562 жителя Курганской области. Прибыло 7 077 человек. В прошлом году за этот же период данный показатель был выше — 7 253.