Йошкар-Ола, 13 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Советник президента РФ, председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов провел в Йошкар-Оле выездное заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий. Члены рабочей группы — представители федеральных ведомств, знатоки музейного дела, историки и правозащитники — обсудили дальнейшую судьбу объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дома Булыгина», построенного в 1835 году, сообщили ИА REGNUM в правительстве Марий Эл.

SwallowUU Дом Булыгина

Перед заседанием эксперты побывали в здании, так называемом «музее ГУЛАГа». По словам Федотова, объект нуждается в срочной реставрации.

«Совершенно недопустимо, чтобы в этом здании устроили какой-нибудь ресторан или гостиницу. Что же касается многочисленных артефактов, собранных Николаем Аракчеевым и его соратниками, то они нуждаются в профессиональном музейном атрибутировании, систематизации, консервации, подготовке к экспонированию. Безусловно, их нужно сохранить, а значит, найти временное пристанище для этой коллекции», — полагает глава СПЧ.

Эксперты, представляющие музейное дело, также признали необходимость систематизировать собранные реликвии.

«Это склад, это хранилище. Вещи не атрибутированы. Музей находится в государственном здании и не является юридическим лицом. Где экспонаты, где фонды?» — поинтересовалась главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, научный руководитель ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий» (Пермь-36) Юлия Кантор.

Коллегу поддержала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

«Здание — объект культурного наследия. Здесь нарушены все нормы. Напоминает бабушкин сундук. Остро нуждается в реконструкции», — констатировала она.

«Если мы говорим про музейную работу — работа не ведется. Предметы умирают», — заключил в свою очередь заведующий отделом по работе с музеями памяти ГБУК Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа» Артем Готлиб.

Участники рабочей группы выразили готовность помочь энтузиастам Марий Эл в создании настоящего, профессионального музея истории политических репрессий на марийской земле.

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По итогам заседания администрации Йошкар-Олы рекомендовано приостановить доступ на территорию «Дома Булыгина», произвести опись вещей и предоставить помещение для их хранения. Кроме того, следует провести реставрационные работы на объекте культурного наследия с приспособлением для целей социально-культурного и патриотического назначения.

В настоящее время в Марий Эл насчитывается 347 жителей, которые реабилитированы либо признаны пострадавшим от политических репрессий. По данным профессора кафедры региональной истории Марийского государственного университета, доктора исторических наук Валерия Патрушева, сегодня в пригороде Йошкар-Олы насчитывается 200 захоронений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, работы по реконструкции здания так называемого «Мемориального народного музея истории ГУЛАГа» в Йошкар-Оле инициировала администрация города. Однако их невозможно было начать в связи с тем, что «арендатор» — Николай Аракчеев, возглавляющий музей с 2010 года — отказывался покинуть помещения «Дома Булыгина».