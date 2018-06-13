Ереван, 13 июня, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян по приглашению своего коллеги из Республики Арцах Бако Саакяна посетил 13 июня Степанакерт, где два президента провели встречу и обсудили ряд вопросов.

Аппарат президента Армении Армен Саркисян и Бако Саакян

Основной мотив визита Саркисяна в Степанакерт заключается в его заявлении после встречи с Саакяном, которое передает пресс-служба президента Армении.

С радостью должен отметить, что Арцах действительно является состоявшимся государством с демократическими институтами, избранным парламентом и президентом, а также людьми, которые не только гордятся тем, что являются арцахцами, но и собственным государством. Я уверен, что избранные демократическим путем лидеры Арцаха вместе с народом имеют и жизненный опыт, и гордость, и смелость, и, конечно, мудрость для самостоятельного решения своих внутренних задач. Все мы — Армения и вся наша нация — стоим рядом с Арцахом, поскольку вызовы еще актуальны. Они все еще немалые, может, сегодня бОльшие, чем вчера. Следовательно, стабильность Арцаха важна для всех нас», — отметил президент Армении.

Накануне Бако Саакян официально объявил о том, что в 2020 году не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента республики. «В 2017 году наш народ принял новую конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В соответствии с Конституцией, общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента», — отметил он.