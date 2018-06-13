Владимир, 13 июня, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Во владимирском Струнино, жители которого рассказали президенту Владимиру Путину о проблемах с медициной в маленьком городке, будет построена новая поликлиника для взрослого населения. Об этом губернатор Светлана Орлова заявила на встрече с представителями инициативной группы, сообщила 13 июня пресс-служба региональной администрации.

ИА REGNUM Путин и медицина

«В перспективе в Струнино появится новый корпус взрослой и детской поликлиник, который сделает цельным комплекс всего больничного городка», — сообщила пресс-службы.

Ориентировочная стоимость работ составит 240 млн рублей. Новое здание должно быть построено на месте котлована, который был вырыт еще в 1980-х годах. Этот вопрос Светлана Орлова уже обсудила с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

Напомним, что жители Струнино рассказали Владимиру Путину о проблемах в медицине во время «прямой линии» 7 июня. По их словам, в местной больнице за последние годы были закрыты хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек.

Позже губернатор Светлана Орлова заявила, что в городе не будет закрыто ни одно отделение больницы.