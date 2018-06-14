Пока Россия ведёт переговоры, Евросоюз готовится к обороне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Детский сад: первые жертвы от подковёрной борьбы США и РФ в ООН;
- Обновить цифры: Евросоюз потратит на оборону 27,5 млрд евро;
- Игры играми: президент России встретится с главами государств, которые посетят ЧМ-2018;
- Отставки и назначения: утверждён состав администрации президента России;
- Уйти в минус: сотовых операторов могут обязать сообщать о долгах за подписки и рассылки.