Брюссель, 13 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи, ранее одобренного Европарламентом, будет зависеть от эффективности усилий Киева по борьбе с коррупцией, сообщает 13 июня пресс-служба Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как уточняется, кредит на сумму 1 млрд евро планируется предоставить Украине двумя траншами в течение двух с половиной лет при условии, то в стране будут приняты жёсткие антикоррупционные меры, в том числе создан специализированный Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Контроль за выполнением всех условий будут осуществлять Венецианская комиссия Европейская служба внешних связей. Отмечается, что в случае отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией, предоставление финансовой помощи Украине может быть приостановлено или вовсе отменено.