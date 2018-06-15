Тирасполь, 15 июня, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Что показали завершившиеся 30 мая в Риме переговоры по урегулированию ситуации в Приднестровье, почему все участники — как сами стороны конфликта, так и посредники в лице России и ОБСЕ — выразили удовлетворение их результатами, рассказывает автор ИА REGNUM Владислав Никитин.

Приднестровье

Молдавия продолжает политику экономического давления на Приднестровье, используя для этого свои договоренности с Украиной, что позволяет диктовать таможенные условия, невыгодные для Тирасполя. Разумеется, это вносит свой вклад в напряженность отношений двух стран, конфликт которых тянется уже давно, а взаимные обвинения уже превратились в недобрую традицию. Но на этом фоне присутствует круг вопросов, которые позволяют вести дело к сотрудничеству, условно «выгораживая» отдельные области взаимной выгоды для Тирасполя и Кишинёва.

Так, например, достигнутые договоренности о регистрации транспортных средств и подвижки со стороны европейских стран по вопросу субсидирования гуманитарных программ могут стать пробным шаром, за которым последует открытие полноценного канала дипломатического и экономического взаимодействия между Приднестровьем, Молдавией и Евросоюзом. А что же Россия? Не отдает ли Москва таким образом вопрос помощи в развитии Приднестровья Европе, сама при этом оказываясь в некотором удалении?

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