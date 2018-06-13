Лондон, 13 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Мировая цена на нефть марки Brent продолжает держаться на уровне $75 — на цене уже сказались ожидания роста производства стран ОПЕК и России и очередные заявления о росте запасов в США, 13 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК. Нефть

К середине дня на торгах в Лондоне баррель Brent упал в цене на 20 центов до $75,68. Нефть марки WTI упала в цене на 35 центов, до $66,01 за баррель.

Саммит ОПЕК+ будет проходить в Вене 22 — 23 июня. Всеми ожидается, что производители нефти наконец официально объявят о повышении квот на добычу.

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