Владимир, 13 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Во Владимире при строительстве фонтана на Театральной площади пострадал находящийся поблизости Музей хрусталя. Как 13 июня сообщил портал «Зебра ТВ», в момент, когда строители начали забивать шпунты, стены в музее начали трястись, многие экспонаты переместились из-за вибрации, а один из них и вовсе упал и разбился вдребезги.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троицкая церковь во Владимире

Инцидент произошел 10 июня. Музей хрусталя находится в Троицкой церкви, которая прилегает к месту строительства фонтана. При этом участок входит в охранную зону другого памятника — Золотых ворот, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника (к музею относятся оба памятника) Игорь Конышев уже заявил, что строительство оказывает воздействие и на церковь, и на Золотые ворота.

При этом региональные чиновники серьезных проблем не нашли. Например, губернатор Светлана Орлова сообщила, что больший урон приносят троллейбусы, которые ездят вокруг Золотых ворот.

«Нагрузка троллейбусов даже больше, чем нагрузка от того, что делали специалисты. Поэтому сейчас еще взяли время, проведут консультации со специалистами, со всеми экспертами. Если эксперты и специалисты подтверждают безопасность — значит работы будут продолжены», — сказала Светлана Орлова.

Отметим, что фонтан строится по заказу Сбербанка. Его стоимость составляет примерно 200 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Золотые ворота во Владимире и так находятся в достаточно плачевном состоянии. Например, неудовлетворительное состояние памятника отмечали и проверяющие из Минкультуры. В результате музей был оштрафован на 500 тыс. рублей.