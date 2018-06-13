Северодвинск, Архангельская область, 13 июня, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Северодвинск не сможет полностью уйти от монопрофильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на XX Конференции малого и среднего предпринимательства в Архангельске сообщил заместитель мэра Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.

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Напомним, президент Путин в январе этого года заявил, что к 2025 году необходимо довести долю гражданской продукции, выпускаемую предприятиями ОПК до 25%, к 2030 году — до 50%.

«Надо понимать, что 45 тысяч человек, которые заняты на градообразующих предприятиях судостроительной корпорации — это половина всех занятых города. Их некем заменить. Передать гособоронзаказ в частные руки сегодня нельзя, поэтому говорить об абсолютном уходе от монопрофильности сегодня объективно не приходится», — подчеркнул он.

Тем не мене, по его словам, у Северодвинска есть и другие «точки роста» для бизнеса: пищевая промышленность, производство композитных материалов, электротехнических деталей, туризм и другие направления, «которые находились в тени, потому что внимание было направлено на глобальную задачу — создание оборонного щита».

Вместе с тем он отметил, что препятствием на пути развития бизнеса в регионе остаются «северная» нагрузка и отсутствие финансовой поддержки предприятий, возникшее из-за сокращения федерального финансирования.

В настоящий момент динамика малого и среднего бизнеса Северодвинска имеет ниспадающий тренд. По словам Олега Бачерикова, в городе зарегистрировано 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За пять лет их число сократилось примерно на 5%.

Напомним, Северодвинск входит в список 14 моногородов Арктической зоны. Статус предполагает получение господдержки и потому городу очень важен, особенно в моменты экономического спада. Об этом не раз заявляли местные чиновники, в том числе и мэр города Игорь Скубенко.