Псков, 13 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В Псковской области количество желающих побороться за должность губернатора Псковской области выросло до шести человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии, 12 июня подал документы в избирком кандидат от КПРФ — секретарь псковского областного отделения партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

User 699 Администрация Псковской области

Ранее облизбирком уведомили о выдвижении ещё пять кандидатов. На пост губернатора Псковской области претендуют машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов («Партия свободных граждан»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), глава Плюсского района Виталий Аршинов («Яблоко»), врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия») и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для регистрации кандидатами на должность губернатора претендентам необходимо преодолеть «муниципальный фильтр», то есть собрать в свою поддержку не менее 111 (но не более 116) подписей муниципальных депутатов и глав, в том числе не менее 45 (и не более 47) подписей глав районов, депутатов городских дум и районных собраний. Ещё одно условие: подписи должны быть собраны в 20 муниципальных образованиях Псковской области (всего их 26). Нотариально заверенные подписные листы необходимо предоставить в избирком не позднее 7 июля.

Напомним, выборы губернатора Псковской области назначены на 9 сентября 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала в регионе 4 июня.