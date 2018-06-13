Москва, 13 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Виктора Васильева от должности постоянного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Виктор Васильев представлял Россию в ОДКБ с октября 2013 года. В апреле 2018 года Васильев стал полномочным представителем России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями в Риме.

Кто займёт освободившуюся должность постпреда России при ОДКБ на данный момент неизвестно.

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