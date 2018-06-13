Москва, 13 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. ПАО «АВТОВАЗ» объявил о добровольном отзыве 38 808 автомобилей марки Lada 4×4 из-за выявленного дефекта. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Росстандарта.

M 93 Lada 4x4

Причиной отзыва автомобилей названо «возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески».

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с июня 2017 года по сегодняшний день. На транспортных средствах будет бесплатно выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проведена проверка целостности изоляции проводов.