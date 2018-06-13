Киев, 13 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем сегодня, 13 июня, опубликовал статью в украинском издании «Экономическая правда». В материале дипломат оправдывается за недавнее решение Стокгольма дать согласие на прокладку «Северного потока — 2» в шведской исключительной экономической зоне в Балтийском море, которое вызвало крайне негативную реакцию на Украине.

Gazprom.ru «Северный поток»

Мартин Хагстрем утверждает, что правительство Швеции критически относится к данному проекту, в том числе в части потенциально негативных последствий для Украины, однако не выдать разрешение в принципе не могло.

«Мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство «не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов», — поясняет посол.

Дипломат подчеркивает, что для Швеции соблюдение норм международного права является не только юридическим обязательством, но и основополагающим интересом безопасности — «и мы ожидаем такого же подхода от всех других государств».

Посол Швеции подтверждает, что строительство данного газопровода может иметь негативные последствия для Украины как транзитного государства для российского газа в страны Евросоюза и негативно повлиять на достижение целей энергетической политики ЕС.

«Таким образом, Швеция понимает и во многом разделяет критику в отношении «Северного потока — 2». Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран Евросоюза, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС», — обещает он в завершение своего обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне. Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг.

«Вместе с Януковичем мы даже не заметили, как утратили свободу маневра и выбора для Украины. А ведь сегодня на наших глазах именно на ней куют деньги другие страны. Разрешила, например, Швеция прокладку «Северного потока — 2» в своей экономической зоне. И теперь все надежды украинцев на Данию, единственную оставшуюся европейскую страну, которая может сказать нет этому проекту. Загрузка украинской газотранспортной системы зависит от датчан, и они под это дело могут что-то выторговать для себя у России. Но не от украинцев уже», — комментирует ситуацию украинский политолог Михаил Мищишин.