Дамаск, 13 июня, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сирийские военнослужащие проводят осмотр и разминирование районов Южного Дамаска. По сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон, на территории лагеря Ярмук обезврежено 18 самодельных взрывных устройств, 4 неразорвавшиеся мины и 7 снарядов, проверено 30 зданий.

Инженерные подразделения САА были подготовлены российскими военными советниками и успешно решают поставленные задачи.

В городе Кафр Батна, находящемся в Восточной Гуте, налаживается мирная жизнь: разобраны основные завалы и разрушения, восстановлены подача воды и электроэнергии, местные жители возвращаются в свои дома, открываются магазины.

Провинция Кунейтра

В провинции Кунейтра вдоль границы с Израилем размещены сирийские комплексы ПВО ЗРПК «Панцирь С1». Это вызвано повышенной активностью и постоянными полетами израильских ВВС. Следует отметить, что в провинции Кунейтра идет подготовка наступления Вооруженных сил САР на джихадистов.

Провинция Латакия

На российской авиабазе Хмеймим прошли празднования Дня России. На торжественном построении командование зачитало личному составу поздравления от руководства Министерства обороны Российской Федерации, а также наградило военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в городе Африн в результате ожесточенных боевых столкновений между джихадистскими группировками «Султан Мухаммад аль-Фатех» и «Ахрар аль-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убито и ранено несколько десятков боевиков. Перестрелки продолжались с вечера 11 июня до утра 12 июня. Бои прекращены турецкими военными, исламистов вынудили вернуться на свои базы.

Протурецкие боевики опять обстреляли жилые кварталы Алеппо, которые находятся под контролем сирийских правительственных войск. Сирийская армия вынуждена была нанести мощный ответный удар ракетами по позициям исламистов в районе населенных пунктов Хан-Аль-Ассаль и Аль-Мансур. Места ударов расположены недалеко от наблюдательных пунктов турецкой армии.

На западе провинции Алеппо объявлено о создании новой исламистской группировки под названием «Бригада Аль-Мадж», что в переводе на русский означает «Бригада славы». Формирование входит в состав Сирийской свободной армии так называемых «умеренных» боевиков.

В «Бригаду славы» вошли боевики, вышедшие из состава других группировок. Командует ей Абу Лазер, который сделал заявление о том, что главная задача группировки — захватить Алеппо. Он также назвал численность группировки — около 2000 бойцов.

Провинция Хама

Группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала позиции сирийских военных в севере провинции Хама, города Хелфайя и Аль-Сафсафия.

Ответным ракетно-артиллерийским ударом 11-й дивизии САА были накрыты базы боевиков в городах Аль-Латамина и Кафр-Зита. Результативность огня резко повысилась после подключения к его корректировке российских БПЛА. Противнику нанесен значительный ущерб.

Провинция Идлиб

Вечером 12 июня состоялось новое нападение на города Аль-Фуах и Кафрия, которые находятся под контролем сирийского правительства. Штурм боевиков в районе ферм Барума длился в течение 10 часов.

Боевики отошли, понеся потери. Среди проправительственных сил потерь нет.

Провинция Хомс

В районе Хумайма — Т2 — Муазила 12 июня бандгруппы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии и «Хезболлы». Самые ожесточенные боестолкновения прошли у населенных пунктов Хумайма и Муазила.

Атака отбита, противник отошел в пустыню на прежние позиции. Подконтрольное террористам агентство «Аль-Амак» сообщило, что в ходе этой атаки убито 12 солдат 12-й дивизии Вооруженных сил САР. Официальные источники пока не подтверждают эту информацию.

Провинция Хасака

При поддержке авиации США продолжается наступление Сирийских демократических сил на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Хасака. Операция носит название «Шторм Аль-Джазиры».

Под контроль СДС за минувшие сутки перешли поселки Дар аль-Хаттаб, Шувайхан, Хулвах. Всего курдские формирования захватили 12 населенных пунктов и 15 ферм. Идет осада оплота террористов — населенного пункта Аль-Дашиш.

Провинция Дераа

Боевикам в провинциях Дераа и Кунейтра остались одни сутки до начала военной операции со стороны правительственных войск: либо боевики согласятся на условия ультиматума и капитулируют либо будут уничтожены.

Некоторые группировки просят сирийских военных продлить срок действия ультиматума якобы для того, чтобы решить ряд вопросов. Но, скорее всего, это уловка, чтобы затянуть время. С беспилотников в городе Дераа были разбросаны листовки с призывом к сирийским военным не воевать с так называемыми «умеренными» боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор размещен малочисленный военный контингент Италии. Он находится на небольшой американской базе у нефтеносного месторождения «Аль-Омар». Предполагается, что итальянские военные не будут принимать участие в боевых действиях, а будут охранять месторождение от передачи его сирийскому правительству.

Этот район провинции находится под контролем Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные отряды Народных защитников (YPG) и Рабочей партии Курдистана (PKK).

12 июня бандгруппы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли уже третью за десять дней попытку захватить город Абу Камаль. Террористы осуществили высадку на западном берегу Евфрата, стремясь захватить плацдарм для развития дальнейшего наступления.

Однако данная десантная операция не прошла незамеченной для сирийских военных. В результате боевого столкновения часть террористов была уничтожена, а часть сброшена в Евфрат.

Провинция Ракка

12 июня в городе Ракка в районе Аль-Масхаб проправительственная группировка «Народное сопротивление Восточного региона» вывесила флаги Сирийской Арабской Республики и разместила фотоотчет по акции на своем ресурсе в интернете.

ИА REGNUM ранее сообщало о заявлении «Народного сопротивления Восточного региона», в котором группировка взяла на себя ответственность за нападение на совместный конвой оккупационных сил США у базы в Айн Исса в окрестностях Ракки. Утверждалось, что в результате нападения погибло более 30 наемников, в том числе американцы и французы.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.