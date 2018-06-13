Симферополь, 13 июня, 2018, 16:51 — ИА Регнум. На полуострове Крым наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает агентство «Крыминформ».

Pxhere.com Без электричества

Около 15:25 по московскому времени обесточенной оказалась вся территория Республики Крым, а также город федерального значения Севастополь.

В компании «Кубаньэнерго» подтвердили наличие проблем с электроснабжением. Там заявили, что в течение двух часов установят причину произошедшего и восстановят работу энергосистемы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на подстанции «Тамань», через которую идет электроснабжение Крыма, из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Аксенов обещал, что в ближайшие три часа электроснабжение будет восстановлено.

Все социально значимые объекты имеют альтернативные источники энергии в виде дизель-генераторов. Они были сразу запущены, и объекты функционируют в штатом режиме.