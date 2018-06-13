Калуга, 13 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Прибывшую в Калугу футбольную сборную Сенегала встретил лично губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Футболисты прилетели рейсом из Швейцарии и останутся в региональной столице для тренировок к чемпионату мира по футболу — 2018.

Kaluga-gov.ru Команда Сенегала

Артамонов отметил, что в регионе сделано всё, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно, а также сделал комплимент футболисту Муссе Конате, похвалив его гол в игре против Южной Кореи.

«Мы уверены в том, что вы будете играть успешно. И моё маленькое пожелание, чтобы в финале вы очень успешно сыграли с российской сборной. Вы этого желаете? Значит, это возможно. Желаю вам успехов», — заявил губернатор Калужской области.

Как сообщили 13 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в гостинице африканских футболистов встретили воспитанники местных спортивных школ. Делегации команды Сенегала, состоящей из 55 человек, вручили памятные подарки и сувениры.

В программу пребывания команды Сенегала в Калуге входит открытая тренировка, которая пройдет 15 июня на специально построенной к ЧМ-2018 тренировочной площадке «Спутник». На тренировку приглашены воспитанники спортивных школ Калужской области. Других мероприятий во время пребывания африканских футболистов в Калуге пока не запланировано.

Напомним, сборная Сенегала по футболу попала на мировой чемпионат во второй раз: дебют сборной на мундиале состоялся в 2002 году. В ходе чемпионата сенегальцев ждут матчи с командами Польши, Колумбии и Японии. Далее пребывание сборной Сенегала на ЧМ-2018 будет зависеть от результатов выступления на турнире.