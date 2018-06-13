Махачкала, 13 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В течение недели с 4 по 10 июня на дагестанском участке границы между Россией и Азербайджаном задержаны 42 человека, объявленные в розыск за совершение различных преступлений. По данным пресс-службы МВД Азербайджана, из них 11 человек были объявлены в розыск российскими правоохранительными структурами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Оперативные мероприятия на границе являются результатом достигнутых договоренностей между министерствами внутренних дел России и Азербайджана. Их цель выявление при пересечении границы представителей транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций. Кроме того, на границе устанавливается заслон каналам поставки оружия, взрывчатых веществ и наркотиков.

Так, в течение первой недели июня были выявлены и изъяты девять единиц автоматического оружия, пулемет, шесть пистолетов, 69 ружей, а также 36 гранат и более 6000 патронов различного калибра.

Были задержаны также 54 человека, пытавшихся перейти границу, но имевших долги на родине, раскрыто 15 преступлений, совершенных на территории приграничных районов Азербайджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня азербайджанские пограничники застрелили нарушителя, который пытался пересечь российско-азербайджанскую границу. Ему предложили сдаться, однако он открыл стрельбу по пограничникам и был уничтожен ответным огнем. Рядом с телом убитого был найден пистолет.