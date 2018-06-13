Владимир, 13 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Прокуратура Владимира разработала проект правил аккредитации журналистов при городском совете Владимира. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. В частности, в документе описаны права и обязанности журналистов, порядок лишения СМИ аккредитации и порядок работы комиссии, которая будет решать, допустить ли журналистов до депутатов или нет.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Отгородившись стеной

«Аккредитация журналистов СМИ проводится в целях создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов по достоверному и объективному освещению работы законодательного органа местного самоуправления. Для этого создается комиссия при совете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас документ находится на рассмотрении в горсовете.

Напомним, что ранее горсовет утвердил положение об аккредитации журналистов. В нём говорится, что отказ в аккредитации не влечет за собой запрет на присутствие журналистов на заседаниях. Если редакция сможет получить заветное право, то горсовет должен будет помогать, в том числе и в организации встреч с депутатами и главой города.

Кроме того, аккредитация обязывает журналистов уважать честь и достоинство главы города и депутатов и не использовать право с целью опорочить депутатов. Также для журналистов вводят деловой стиль в одежде.