Волоколамск, Московская область, 13 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. В Подмосковье на полигоне ТБО «Ядрово» завершилось тестирование системы дегазации свалочного газа. Об этом 13 июня заявил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что работы по установке высокотемпературного факельного устройства были закончены десять дней назад.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Уборка свалки

«Мы ставили перед собой задачу как можно скорее ликвидировать тот запах, который мешал жителям, и благодаря договору, который заключил оператор полигона, сегодня мы запускаем завод по утилизации свалочного газа. Сейчас мы ведём дегазацию ещё четырёх полигонов, у нас есть программа по рекультивации и дегазации каждого из закрытых полигонов», — подчеркнул Чупраков.

По словам оператора полигона Алексея Волошина, для установки завода было проложено около 55 км вертикальных труб-скважин и 7 км горизонтальных труб-скважин. Система была установлена в кратчайшие сроки — за 1,5 месяца интенсивной работы.

«Проектная мощность составляет 2,5 тыс. кубов газа в час. Вчера производили тестирование. Все 17 биополей дают 1346 кубов газа в час», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скандал на свалке в подмосковном «Ядрово» возник после массового отравления школьников газами сероводорода в марте 2018 года. Родители и представители общественности неоднократно выходили на митинги с требованиями закрыть тело полигона и не свозить сюда мусор из города и окраин.

После многочисленных переговоров власти закрыли старое тело «Ядрово» и заключили договор с голландской компанией Multriwell для установки системы дегазации свалочного газа. До настоящего момента работы велись в тестовом режиме.

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