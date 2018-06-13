Оренбург, 13 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сегодня, 13 июня, заявил о том, что в регионе появятся новые мусоросортировочные комплексы и современные комплексы переработки мусора. Обращаясь к представителям законодательной, исполнительной и муниципальной власти. а также жителям региона в рамках традиционного ежегодного послания, глава Оренбуржья подчеркнул, что сохранение здоровья людей, активное долголетие, высокое качество жизни невозможны в экологически неблагоприятной среде, а создание условий для комфортной жизни — одна из самых актуальных задач, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

Юрий Берг отметил, что на сегодняшний день регион утвердил территориальную схему обращения с отходами, в соответствии с которой уже началось проектирование мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочные комплексы должны появиться в Орске, Бузулуке, Медногорске, Ясном. В Кувандыкском городском округе уже введена в эксплуатацию площадка временного накопления отходов с сортировкой вторичных ресурсов. В Ясненском городском округе строится межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в рамках концессионного соглашения с частным инвестором.

Губернатор обратил особое внимание на то, что важным условием успеха системной работы, которая проводится в регионе по организации сбора и переработке мусора, является ответственное отношение и активное участие местных жителей.

По результатам конкурсной процедуры выбран единый региональный оператор — компания «Природа». Оператор должен внедрить территориальную схему по обращению с коммунальными отходами в повседневную жизнь городов и сёл. До конца 2018 года будут завершены все подготовительные мероприятия — от заключения договоров и разработки маршрутов до закупки современной техники.

«Следующий этап — обеспечить сбор твёрдых бытовых отходов по всей территории области, приступить к внедрению раздельного сбора мусора. Да, планы масштабные. За 10 лет нам нужно организовать мусоросортировочные комплексы и полигоны, построить как минимум два современных комплекса переработки в Соль-Илецком городском округе и на востоке области», — сказал глава области и подчеркнул, что экологический вопрос должен быть в числе основных для промышленных предприятий, стройиндустрии, ЖКХ, сельского хозяйства.

В качестве положительного примера Юрий Берг привёл Медногорский медно-серный комбинат, где в октябре 2017 года завершено техническое перевооружение первой технологической нитки цеха серной кислоты. В результате вложенных инвестиций (примерно 1 миллиард рублей) уменьшены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в 17 раз. Вместе с тем губернатор заметил, что этого недостаточно, чтобы вывести Медногорск из чёрного списка экологически неблагополучных городов России. Совместно с федеральным Министерством природных ресурсов и экологии, с комбинатом предстоит разработать план снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Остановился глава региона и на передовом опыте Оренбургской области в «зелёной» энергетике. По темпам ввода объектов солнечной энергетики Оренбуржье является лидером в России. На сегодняшний день работают пять солнечных электростанций суммарной мощностью 90 мегаватт. Сейчас на западе Оренбуржья идёт строительство крупнейшего в России массива совокупной мощностью 105 мегаватт.

До конца 2020 года в области появятся ещё солнечные электростанции в Соль-Илецком городском округе, Домбаровском, Саракташском и Переволоцком районах. К 2021 году суммарная мощность альтернативной генерации на территории Оренбуржья превысит 200 мегаватт.

У этого направления есть ещё один положительный эффект. Реализация проектов «зелёной» энергетики позволила создать в области дополнительные рабочие места, привлекла крупные инвестиции, усилила инфраструктуру энергосистемы региона.

В области также действует программа по использованию природного газа в качестве моторного топлива для общественного и грузового транспорта. Сегодня в Оренбуржье на сжатом природном газе работает более 600 единиц техники, создана соответствующая инфраструктура. Этот проект имеет огромную экологическую составляющую.

Стоит отметить, 13 июня губернатор Оренбургской области Юрий Берг выступил с ежегодным посланием. Глава региона уделил внимание повышению качества жизни оренбуржцев, затронув сферы строительства, здравоохранения, образования, экологии, культуры.