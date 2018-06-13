Крым снова погрузился во тьму: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Готовность к сотрудничеству: о поставках газа по «Турецкому потоку» в ЕС;
- Нет денег — есть проблемы: демонтаж АЭС в Литве под угрозой;
- Особый экономический коридор: что свяжет Россию, Китай и Монголию;
- Без света и связи: Крым накрыл новый блэкаут;
- Взгляд в будущее: кот Ахилл предсказал победу России в первом матче ЧМ-2018.
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