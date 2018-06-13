Симферополь, 13 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

ЛЭП

«Весь Крым остался без света. В течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад крымский полуостров оказался полностью обесточен: на улицах погасли светофоры, множество людей застряло в лифтах многоквартирных домов. Также не работает мобильная связь.

В региональном МЧС и ГУП «Крымэнерго» пока не называют конкретных причин и масштабов бедствия.