Киев, 13 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил правоохранительные органы страны в подготовке провокаций против него, правительства и отдельных министров. Об этом Гройсман заявил 13 июня во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом премьер выразил готовность проводить чистку в полиции, прокуратуре, Службе безопасности и других правоохранительных органах Украины.

«Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мою позицию по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров. Но вы все должны служить государству», — подчеркнул Гройсман.

Он обвинил правоохранителей и судебную систему в давлении на бизнес и разрушении экономики.

«Оказывается, у нас есть регионы, в которых все решения суда про обыски бизнеса, про изъятие документов и т.д. идут на основании закона «маски-шоу стоп»… В некоторых регионах 20−30% судебных решений принимают с соблюдение процедуры. Все остальное как принимали пачками «под ковром», так и принимают. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Это дискредитирует судебную систему… Чтобы общество уважало правоохранительную систему, правоохранители первыми должны выполнять закон и показывать пример, как это делается, а не наоборот. Сегодня мы внесем изменения и будем предлагать парламенту поддержать наш правительственный закон об изменениях в закон «маски-шоу стоп». Они будут усиливать ответственность правоохранителей за нарушение этих норм», — сказал Гройсман.

В свою очередь, политический эксперт Юрий Бутусов считает, что премьер Гройсман стал главным публичным критиком президента Петра Порошенко. По его словам, между президентом и премьером началось «прямое противостояние».

«Премьер-министр Гройсман обвинил структуры главка «К» СБУ, подконтрольные президенту Петру Порошенко, в подготовке провокаций против Кабмина! Выборы будут крайне интересными и конкурентными… Как известно, «борьбой с контрабандой» и ее крышеванием занимается одно из основных подразделений СБУ — Главное управление «К». М-да, похоже, главным публичным критиком Порошенко на этих выборах стал Гройсман. Несмотря на все усилия, президент не может добиться отставки премьер-министра, и между ними началось прямое противостояние», — прокомментировал ситуацию Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2017 года Рада приняла законопроект 7275 «О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от «маски-шоу» и давления со стороны коррумпированных правоохранителей.