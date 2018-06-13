Киев, 13 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Продан считает, что телефонные переговоры президентов Украины и России, а также встреча глав МИД стран «нормандской четверки» актуализировали подготовку обмена т.н. «заложников» и политзаключенных.

Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

«Я не помню, чтобы с начала агрессии России к нам приезжал российский омбудсмен (Татьяна Москалькова — ред.). Это впервые. Можно говорить, что есть движение, позитивное движение, потому что если омбудсмен приезжает сюда и признает тех людей, которые Украиной обвиняются в госизмене, это значит, что они (Кремль — ред.) готовятся к обмену заложниками, к обмену политзаключенных… Движение идет по освобождению политзаключенных и заложников», — сказала Продан 13 июня в эфире канала «112 Украина».

Она сообщила, что Украина поднимет на переговорах с Россией вопрос «возврата части территории» сразу после завершения процесса обмена заложниками.

«Все процессы происходят последовательно, сначала один этап, потом другой. Я абсолютно уверена, что следующим шагом станет поиск решения, чтобы освободить украинскую территорию от агрессора, чтобы вся территория Украины была под контролем украинского государства», — добавила Продан.

Кроме того, политолог-международник Анна Шелест также отметила прогресс в переговорах глав МИД стран «нормандской четверки», которые, по ее мнению, впервые предметно обсудили вопрос ввода в Донбасс миротворцев ООН.

«Позитивом стало то, что в этом формате впервые обсудили миротворческую миссию. Даже то, что позиции стран очень отличаются, но это уже какой-то предметный диалог, а не обмен пресс-релизами или разговор через третье лицо, как это происходило через американского представителя (спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер — ред.). Второй позитивный результат — обсуждение вопроса обмена военнопленными. Были заявления российской стороны, что этот вопрос не настолько политичен», — сказала Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент России Владимир Путин и президент Порошенко провели телефонный разговор. Согласно официальной информации, стороны договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан. Последний раз Порошенко и Путин говорили по телефону в феврале 2018 года. Тогда разговор состоялся накануне планировавшейся, но не состоявшейся встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в Мюнхене.

Напомним, 11 июня в Берлине завершилась встреча глав МИД стран «нормандской четверки». Основным итогом встречи министров стала договоренность продолжить консультации на всех уровнях с целью подготовки встречи на уровне глав государств (России, Германии, Франции, Украины). В ходе переговоров министры впервые предметно обсудили вопросы освобождения политических заключенных и ввода в Донбасс миротворцев ООН.