Ватикан, 14 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. То, что так много христиан вынуждены покидать Сирию — тревожная ситуация для всего мира, заявил сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II в интервью итальянскому изданию L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa. В чём именно патриарх видит специфику этой ситуации, пишет в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Игнатия Ефрема II, есть большой риск, что Сирия, Ирак и Турция останутся без христиан, и такой тенденции необходимо противостоять.

«К счастью, на протяжении многих лет у нас было правительство, дружественное к христианам, правительство, которое всегда поддерживало религиозную свободу и свободу вероисповедания. Правительство, которое позволило христианам чувствовать себя признанными. Есть опасения, что без этого правительства христиане могут стать жертвами преследований. Альтернатива, которая ждет нас и которая нас беспокоит — это исламское правительство, что произошло в других ближневосточных странах. Очевидно, что «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к завоеванию Сирии».

Вместе с тем халдейский католический архиепископ Башар Варда утверждает, что обещанная Майком Пенсом помощь не видна на исконных христианских землях, опустошенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того — дело с оказанием прямой помощи христианам только ухудшилось, при том, что должностным лицам USAID было поручено управлять гуманитарным грантом на сумму в $35 миллионов, выделенным для Северного Ирака.

«На нашем попечении до сих пор находятся многие христианские семьи из Мосула, Телль-Кеппе и других христианских поселений, которые не участвуют ни в каких планах ООН, USAID или кого-либо еще. Эти христиане не могут вернуться в свои дома из обоснованного страха за свою жизнь», — говорит Варда.

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