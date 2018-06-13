Рим, 13 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Министр экономики Италии Джованни Триа отменил свой визит в Париж, где должна была состояться его рабочая встреча с французским коллегой, сообщает в среду, 13 июня, информагентство Ansa.

Сергей Грибков. Ссора. 1864

Ранее в среду вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, выступая в национальном парламенте, заявил, что первые лица Франции должны принести извинения за свои слова по «мигрантскому» вопросу.

Сальвини также полагает, что если президент Франции Эммануэль Макрон откажется приносить извинения, то премьер-министру Италии Джузеппе Конте следует отложить намеченный на пятницу, 15 июня, визит в Париж для встречи с Макроном.

В минувшие выходные Италия задержала судно, перевозившее мигрантов, и не дала ему попасть в итальянские порты. Двумя сутками позже судно, на борту которого находились более 600 человек, было перенаправлено в сторону испанской Валенсии.

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Акция в отношении судна Aquarius стала первым примером новой политики обновленного итальянского правительства по вопросу о мигрантах. Они убеждены, что доставка мигрантов в Европу — это нечистоплотный бизнес, который вредит их стране, и что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В Риме отмечают, что другие страны Евросоюза пока не оказывают никакой реальной помощи Италии, и обещают так или иначе остановить поток мигрантов, при поддержке коллег по ЕС или без таковой.

В начале недели французские политики во главе с Эммануэлем Макроном обрушились с резкой критикой на Рим из-за дела Aquarius. Президент Франции назвал их подход к мигрантскому вопросу «циничным» и «безответственным».

В ответ итальянские политики заявили, что не Франции с ее колониальной историей (и с ее современной практикой высылки мигрантов) делать такие «лицемерные поучения». Французский посол был вызван в итальянский МИД.