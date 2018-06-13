Ереван, 13 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения на личное поручительство лидеру бывшей внесистемной оппозиции Жирайру Сефиляну. За него поручились 13 депутатов армянского парламента, предает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Жирайр Сефилян в зале судебных заседаний

Кроме того, Сефиляну вдвое сокращен срок наказания: по решению суда вместо десяти с половиной лет лишения своды Сефилян приговорен к пяти с половиной годам заключения. После того, как поручившиеся за бывшего оппозиционера депутаты заплатят по 500 тысяч драмов залога, Сефилян выйдет на свободу. Ожидается, что произойдет это в течение нескольких часов.

Вместе с Сефиляном на свободе оказались также другие фигуранты этого дела — Геворг Сафарян, Нерсес Погосян, Сасуник Киракосян, Галуст Григорян и Грайра Топчян. Всем им также была изменена мера пресечения.

Читайте также: Генпрокурор Армении намекнул, как можно решить вопрос политзаключенных

Председатель инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян, также как и другие фигуранты этого дела, обвиняются в организации массовых беспорядков и в подготовке к захвату зданий, строений с применением оружия.

Адвокаты подсудимых заявили, что будут добиваться полного оправдания своих подзащитных в суде высшей инстанции, либо же в международном суде по правам человека.

Все фигуранты этого дела с самого начала считались политзаключенными как многими армянскими, так и международными правозащитниками.

После прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он заявил, что в Армении не должно быть политзаключенных.

Ранее мера пресечения была изменена также шести членам вооружённой группы «Сасана црер», которая в июле 2016 года две недели удерживала заложников в здании полка ППС в Ереване.