Суд в Армении освободил из-под стражи лидера бывшей внесистемной оппозиции
Ереван, 13 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения на личное поручительство лидеру бывшей внесистемной оппозиции Жирайру Сефиляну. За него поручились 13 депутатов армянского парламента, предает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, Сефиляну вдвое сокращен срок наказания: по решению суда вместо десяти с половиной лет лишения своды Сефилян приговорен к пяти с половиной годам заключения. После того, как поручившиеся за бывшего оппозиционера депутаты заплатят по 500 тысяч драмов залога, Сефилян выйдет на свободу. Ожидается, что произойдет это в течение нескольких часов.
Вместе с Сефиляном на свободе оказались также другие фигуранты этого дела — Геворг Сафарян, Нерсес Погосян, Сасуник Киракосян, Галуст Григорян и Грайра Топчян. Всем им также была изменена мера пресечения.
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Председатель инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян, также как и другие фигуранты этого дела, обвиняются в организации массовых беспорядков и в подготовке к захвату зданий, строений с применением оружия.
Адвокаты подсудимых заявили, что будут добиваться полного оправдания своих подзащитных в суде высшей инстанции, либо же в международном суде по правам человека.
Все фигуранты этого дела с самого начала считались политзаключенными как многими армянскими, так и международными правозащитниками.
После прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он заявил, что в Армении не должно быть политзаключенных.
Ранее мера пресечения была изменена также шести членам вооружённой группы «Сасана црер», которая в июле 2016 года две недели удерживала заложников в здании полка ППС в Ереване.