Симферополь, 13 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В отличие от Украины, где зашкаливает социальный пессимизм, жители Крыма, несмотря на все проблемы, ожидают перемен к лучшему. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 13 июня заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1892

«В Крыму происходят изменения. Я не идеализирую, но у жителей полуострова уровень социального оптимизма — ожидания перемен к лучшему — значительно выше, чем на Украине. Там зашкаливает социальный пессимизм. Общество отравлено им», — отметил эксперт.

По его словам, социальная нестабильность проникла во все сферы украинского общества, в то же время в Крыму проводится разумная политика в сфере межнациональных отношений, поэтому дестабилизировать ситуацию на этой почве там сложно.

«Чем надёжнее будет жизнь в Крыму, тем меньше аргументов останется в пользу раскачивания ситуации. Может, кому-то что-то здесь не нравится, но найдите мне хотя бы одну причину интеллектуального или идеологического прорыва, по которой человек тянулся бы на Украину, поскольку жизнь там стала лучше», — подчеркнул социолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Копатько высказал мнение о том, что углубление пропасти в российско-украинских отношениях будет продолжаться, поскольку киевские власти сделали практически всё, чтобы сформировать из Украины антироссийский проект.