Ярославль, 13 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Приостановлена закупка регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на проектирование капремонта или замены лифтового оборудования и капитального ремонта лифтовой шахты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Лифт

Региональный фонд капремонта объявил закупку стоимостью 537,7 миллионов рублей на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске и Переславле. Но после жалобы ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» в ярославское УФАС закупка была приостановлена.

«В конкурсной документации организатор торгов указал параметры лифтового оборудования, которые соответствуют только продукции ОАО «Могилевлифтмаш», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Закупка приостановлена для рассмотрения жалобы по существу.