Симферополь, 13 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Большая часть Крыма по неизвестным причинам осталась без электричества и мобильной связи, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Первым обесточен был Симферополь.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

«Предположительно, отключение электроэнергии произошло между 15:00 и 15:30. На данный момент обесточены почти все крупные районы города. Возможно, проблема выходит за рамки Симферополя на общекрымский уровень. Но пока точно это неизвестно: связи нет», — сообщил корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, из Симферополя невозможно дозвониться и в другие районы полуострова. По данным агентства, сообщения об отключении поступают также из Севастополя и Евпатории.

По информации «Крыминформ», территория всего полуострова была обесточена около 15.25. На территории всего Крыма наблюдаются перебои в работе сотовой связи.