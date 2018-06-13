Ярославль, 13 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев ответил на обвинения противников объединения города Переславля и Переславского района. Свое отсутствие на заседании облдумы, где решался этот вопрос, Балабаев объяснил отпуском. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противники объединения писали обращения на имя депутата с просьбой донести их позицию до руководства области. Однако 8 июня Сергей Балабаев и Василий Цепенда отсутствовали на заседании областной думы во время решения этого вопроса. Люди, обратившиеся к депутату, почувствовали себя обманутыми. Но депутат говорит, что обещания не нарушил и позицию переславцев донес в иной форме.

Маленький человек, с которым я познакомился в соцсетях, обратился ко мне с просьбой, что множество людей из города Переславля не согласны с объединением. Я встретился с этим человеком. Поскольку он не мог четко выразить свою мысль в письменном виде, с чем они не согласны, я помог ему составить заявление и сказал, что если люди на самом деле не согласны, и их такое количество, то их мнение должно быть обязательно донесено и услышано. До этого они переписывались, по всей видимости, бунтовали в социальных сетях в какой-то группе против объединения Переславля и Переславского района. И сказал, каким способом доставлять мне эти заявления. Это было, по-моему, в конце мая. Он говорил, что это тысячи человек. Я точно не помню, но давайте скажем, что до заседания комитета, на котором рассматривался этот вопрос, ко мне пришло ну дай Бог, около 40 заявлений. Но несмотря на это, на то, что он говорил, что меня как депутата завалят этими заявлениями, их будут сотни и тысячи, я эту позицию, так сказать, представил на заседании комитета по законодательству, членом которого я не являюсь, и поругался со всеми своими коллегами за этих 40 переславцев, которые не согласны с объединением и соответственно направил губернатору Ярославской области предложение о проведении референдума по этому вопросу, хоть он и не предусмотрен по закону… Позицию жителей Переславля и Переславского района перед депутатами и руководством области я представил, как и обещал», — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» 13 июня депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Депутаты других фракций подтвердили в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что Балабаев на заседании комитета по законодательству выступал против объединения Переславля и района. Правда, комитет, как и впоследствии дума, проголосовал «за» объединение. По словам Сергея Балабаева, он и его коллега по партии «Парнас» в областной думе Василий Цепенда находились во время заседания думы в отпуске за свой счет.

Мы ездили в Москву решать вопрос об отмене поборов на капремонт в том виде, в котором они существуют сегодня. Встреча по этому вопросу была в Совете Федерации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, о своем отсутствии на заседании облдумы депутаты «Парнаса» (Балабаев и Цепенда работают на постоянной основе и обязаны присутствовать на заседаниях) предупредили руководство заранее.

Они взяли отпуск за свой счет с 7-го или 8-го до 9 числа. Они предупредили об этом где-то за неделю. Сама дума никогда не командирует депутатов во время заседаний, только в исключительных случаях, это была их инициатива. Но, поскольку они предупредили заранее, такая причина может считаться уважительной», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Правда, противники объединения города и района не считают это объяснение удовлетворительным.

Речь шла именно о заседании областной думы. Мы надеялись, что на заседании он убедит других депутатов, что не все люди в Переславле «за». Я понимаю, бывают командировки, но он не предупредил нас о том, что не сможет присутствовать на заседании. Если бы сказал, что не сможет быть, мы бы поняли. Но он не предупредил. Переслать обращение и губернатору, и депутатам — это активисты и сами могли сделать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM переславец Евгений Работников, который встречался с депутатом и вел переговоры по этому вопросу.

Между тем информацию об этом конфликте Сергей Балабаев в эфире станции «Эхо Москвы Ярославль» назвал клеветой и обещал обратиться в правоохранительные органы.