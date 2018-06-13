Киев, 13 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Местные органы власти должны самостоятельно формировать тарифы на ЖКХ услуги, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины ГеннадийЗубко, сообщает 13 июня «Укринформ».

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По его словам, тарифы национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не действуют для тех регионов, где власти сами устанавливают свои тарифы. Украинское правительство планирует «довести процесс до конца» и позволить всем регионам самостоятельно устанавливать тарифы.

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Зубко считает, что это повысит качество коммунальных услуг в регионах.

Напомним, ранее в НКРЭКУ заявляли, что региональные власти завышают тарифы на ЖКХ услуги после «тарифной децентрализации» на 10−18%.