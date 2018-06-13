Москва, 13 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Любое снижение американской военной активности в Юго-Восточном регионе вызывает у японцев истерическую панику, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обеспокоенность Японии намерениями США отказаться от совместных учений с Южной Кореей.

Pixabay.com Сломанное дерево

«У японцев нет повода для волнений, а есть причина, — сказал Делягин. — Они оказываются одни против Китая. Японцы во время Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии натворили такое, что им никто никогда не забудет. Любое снижение американской военной активности в регионе взывает у японцев истерическую панику. Они понимают, что им сейчас могут начать припоминать. Полагаю, что президент США Дональд Трамп даже не думает об этой проблеме и считает, что Япония — это такая дворовая собачка, которая будет делать то, что ей скажут. Но при этом Япония — это стратегический конкурент, и если ей будет хуже в экономике, то Америке будет лучше».

Также Делягин отметил, что Трамп уже одержал серию блистательных побед на внешнеполитической арене.

«Первое, он только что сломал Китай, — сказал Делягин. — Он предъявил Китаю требования, и Китай, пусть и в очень мягкой форме, ответил, что «мы подумаем об их исполнении». Это не разрыв отношений и не торговая война. Кроме того, Трамп только что сломал Европу вместе с Канадой на G7».

Напомним, что одним из итогов саммита «Большой семёрки» стало дальнейшее ухудшение отношений между странами ЕС и Канады, с одной стороны, и США, с другой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа в «непоследовательности», так как американский лидер отказался поддержать итоговое коммюнике.

Сам Трамп свой поступок объяснил оскорбительным, по его мнению, поведением канадского премьера Джастина Трюдо, который, как известно, заявил, что считает американские пошлины возмутительными. До этого Дональд Трамп отказался от встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сославшись на усталость от её учительского тона.