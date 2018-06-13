Саранск, 13 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Саранске на Советской площади состоялась церемония открытия Фестиваля болельщиков FIFA. В течение дня фестиваль посетили около 40 тыс. человек, пиковая загрузка составила 19,5 тыс. зрителей, сообщает АНО «Дирекция «Саранск-2018».

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Фестиваль болельщиков в Саранске

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Пиковая загрузка фан-зоны составила 19,5 тыс. человек

В фан-зоне собрались жители и гости Саранска, журналисты из разных стран мира, музыканты и артисты, официальные лица и VIP-гости. Участников приветствовали известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и посол города-организатора Саранска четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

В музыкальной части праздника выступили группы «Город 312», October Sun и Swanky Tunes. Также в мероприятии приняли участие футболисты сборной Панамы, которые с удовольствием раздавали автографы и делали селфи для фанатов на их телефоны. «Мы чувствуем себя здесь как дома», — сказал главный тренер команды Эрнан Дарио Гомес.

Пресс-служба правительства Мордовии Владимир Волков и Петр Тултаев со сборной Панамы

Перед началом салюта гостей поздравили глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Сегодня особый день — Саранск стал центром большого мирового праздника. Фестиваль болельщиков ФИФА — это одно из самых масштабных и зрелищных мероприятий чемпионата. За последние годы наш город стал другим, все мы стали другими. Построены уникальные объекты — стадион, аэропорт, гостиницы, дороги, новые жилые кварталы», — отметил Волков.

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Концерт в рамках фестиваля болельщиков

Глава республики поблагодарил жителей республики за проделанную работу по подготовке Саранска к чемпионату и подчеркнул, что этот футбольный праздник — прежде всего для них, а успех проведения чемпионата тоже во многом зависит от радушия и гостеприимства жителей Мордовии.

«Мы должны сделать так, чтобы гости Саранска, уезжая от нас, могли сказать: «Это самый лучший город Земли», — заключил руководитель региона.

ИА REGNUM напоминает, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.

В столице Мордовии в рамках первенства состоятся четыре игры группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.