Москва, 13 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены планами Минсельхоза по введению патента на рыбалку.

Эдуард Мане. Рыбалка. 1863

Минсельхоз России готовит поправки ФЗ № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым каждый рыболов-любитель обязан будет купить специальный патент, позволяющий ловить рыбу, сообщают СМИ.

«Стоить он будет, предположительно, от 1 до 5 тыс. рублей — в зависимости от региона. А тех, кого застукают на водоеме с удочкой, но без патента, ожидает штраф в размере МРОТ — он сейчас составляет чуть больше 11 тыс. рублей», — написал в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о бесплатном сборе валежника в лесу. В ходе дискуссии звучали опасения, что власти обяжут граждан платить за сбор ягод и грибов.