Симферополь, 13 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Украинские власти сделали практически всё, чтобы сформировать из Украины антироссийский проект, и сейчас в отношениях двух государств идёт углубление пропасти. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 13 июня заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org «Как два различных полюса, во всём враждебны мы»

В частности, по мнению эксперта, в российско-украинских отношениях уже произошёл окончательный слом и мира в нынешнем формате добиться практически невозможно.

«Улучшение отношений между государствами возможно, но не скоро. Если что-то и будет, то нечто другое. В одну реку мы во второй раз уже точно не войдём. Конфликт между близкими родственниками, в который к тому же постоянно вмешиваются третьи лица, — самый болезненный и затяжной», — подчеркнул Евгений Копатько.

Он также подчеркнул, что элитам двух государств необходимо налаживать прямой диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год украинские власти множество раз необоснованно обвиняли Россию в различных международных преступлениях. В частности, на днях Киев передал в суд ООН меморандум по делу против Российской Федерации, который содержит обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации.