Грозный, 13 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В республиках Северо-Кавказского федерального округа 15 июня объявлен выходным днем. В это день жители региона, исповедующие ислам, будут отмечать Ураза-байрам. Главы Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии предоставили гражданам по одному выходному дню. Вместе с последующими за ним субботой и воскресеньем — 16 и 17 июня — отдыхать в целом в этих субъектах будут три дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил выходными четыре дня, но с учетом того, что два из них приходятся на субботу и воскресенье, нерабочими будут лишь два дня — 15 и 18 июня. Жители Дагестана будут праздновать два дня — 14 и 15 июня, а вместе с выходными — четыре.

Напомним, большинство мусульманских религиозных лидеров считают, что праздник разговения Ураза-байрам выпадает в 2018 году на 15 июня. Не определились с точной датой окончания месяца Рамадан в Чечне. Муфтий республики Салах-хаджи Межиев сообщил, что объявит о наступлении Уразы-байрам лишь вечером 14 июня.

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