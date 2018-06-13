Тольятти, Самарская область, 13 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Адвокаты подсудимых по делу о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот» объявили ходатайство об отводе прокурора в ходе судебного процесса, проходящего в Комсомольском районном суде Тольятти, сообщает информационный портал «ТЛТгород.ру».

Полит.ru Тольяттинский азотный завод

Издание напоминает, что «в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору NitrochemDistribution AG, аффилированному с основными владельцами — Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене».

«Эта часть прибыли, — пишет «ТЛТгород.ру», — никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров — Циви и Рупрехта. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» — в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе».

Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора. С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия. По заявленному гражданскому иску подсудимым придется вернуть заводу около 75 млрд рублей, поясняет «ТЛТгород.ру».

«На последнем слушании 8 июня, — пишет издание, — адвокаты Московский и Тихомирова, дабы не допустить оглашения документов, обличающих их подзащитных, заявили отвод прокурора из-за… совпадения его позиции с позицией потерпевших». «Очевидно, — констатирует «ТЛТгород.ру», — защитники не в курсе, что и потерпевшие, и прокурор в рамках уголовного дела вообще-то находятся на стороне обвинения и в совпадении их позиций ничего экстраординарного нет. Как раз-таки случаи обратного в юридической практике являются исключениями или курьезами».

Издание также отмечает, что защита упрекнула прокуратуру, ссылающуюся, по мнению адвокатов, на якобы отмененное решение суда по налогам ТОАЗа, хотя если зайти на сайт арбитражных судов, можно увидеть, что упомянутое дело юристы завода действительно проиграли. В подтверждение этому — ссылка на документы судов.

«Клоунада на слушаниях и заявление нелепых ходатайств, по замыслу защиты, должна отвлечь внимание суда и общественности от главного — похищения их подзащитными 80 млрд руб., — полагает «ТЛТгород.ру». — До сих пор это подтверждалось всеми документарными доказательствами, именно поэтому их оглашения так опасаются подсудимые. Впрочем, ужимки адвокатов не произвели на судью впечатления, и в отводе прокурора было отказано».