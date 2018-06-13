Москва, 13 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В мае 2018 года российские авиакомпании перевезли 9,3 млн пассажиров, что на 7,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает 13 июня пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

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По данным ведомства, с января по май текущего года российские авиаперевозчики обслужили 39,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 11,3%. Пассажирооборот увеличился до 100 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,1%.

Так, в прошлом месяце авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн человек (+4,6%), S7 — 944 тыс. (+15,3%), «Уральские авиалинии» — 735,4 тыс. (+9%), «ЮТэйр» — 582,5 тыс. (+3,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), большинство жителей России, когда-либо совершавших перелеты, делали это на самолетах российских авиакомпаний.

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