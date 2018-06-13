Вильнюс, 13 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В 2021—2027 годах планируется значительно увеличить бюджет системы безопасности и обороны ЕС — его общая сумма будет достигать 27,5 млрд евро, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в представительстве Еврокомиссии в Литве.

Pixabay.com Дикобраз. Время ощетиниться

Сегодня предлагаемый Еврокомиссией новый Европейский оборонный фонд стоимостью 13 млрд евро выделит 4,1 млрд евро на разные инвестиции (в первую очередь на дотации) в конкурентоспособные проекты научных исследований. После окончания этапа научных исследований на пополнение инвестиций будет выделено 8,9 млрд евро, из которых будут финансироваться расходы на создание прототипов, сертификацию и тестирование. Благодаря деятельности фонда ЕС станет одним из четырех крупнейших инвесторов в научные исследования и технологии в сфере обороны в ЕС, а сам фонд будет действовать как катализатор новаторский и конкурентоспособной промышленной и научной базы, подчёркивают в представительстве ЕК.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини, поддерживаемая Еврокомиссией, предлагает новый, не внесенный в бюджет инструмент по поддержанию стабильности и мира стоимостью 10,5 млрд евро, который поможет сосредоточить нынешние не внесенные в бюджет механизмы безопасности и обороны, чтобы были устранены нынешние проблемы и ограничения. Таким образом, повысится эффективность финансирования военных миссий и операции общей политики безопасности и обороны. Кроме того, ЕС будет легче приспосабливаться к возглавляемым партнерами операциям по поддержанию мира, будет расширен масштаб предлагаемой ЕС военной поддержки. Будут покрываться расходы, которые из-за военного или оборонительного характера не могут покрываться за счет средств бюджета ЕС.