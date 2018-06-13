Вильнюс, 13 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Еврокомиссия не собирается выделять Литве необходимый один миллиард евро для продолжения работ по демонтажу Игналинской АЭС до 2027 года. Об этом объявила сегодня, 13 июня, сама Еврокомиссия, которая представила суммы бюджетов различных проектов в ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На ядерную безопасность и снятие с эксплуатации ядерных реакторов в 2021—2027 годах из бюджета ЕС планируется выделить 1,178 млрд евро: 552 млн евро — на снятие с эксплуатации Игналинской АЭС, 118 млн евро — Болгарии (1−4 блоки АЭС «Казлодуй») и Словакии (АЭС «Богунице»), 348 млн евро — на снятие с эксплуатации оборудования для ядерных исследований и устранение ядерных отходов в Испре, 160 млн евро — на общие меры, связанные с ядерной безопасностью и защитой.

Naotokurihara (Naoto Kurihara) Игналинская АЭС

В Словакии работы планируется закончить в 2025 году, в Болгарии — в 2030 году, в Литве и Испре — в 2038 году.

Ранее в Литве неоднократно публично заявлялось, что для успешного продолжения работ по демонтажу Игналинской АЭС необходимо не менее одного миллиарда евро. Литовские чиновники настаивали, что именно на такую сумму рассчитывают и ожидают благоприятного решения Брюсселя. Сама Еврокомиссия неоднократно жёстко критиковала ход работ на Игналинской АЭС из-за регулярных коррупционных скандалов, когда выделяемые средства использовались неэффективно и не по назначению.