Иркутск, 13 июня, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Российским регионам, которые ранее самостоятельно налаживали социально-экономические отношения с ближайшими соседями — Китаем и Монголией, — будет проще работать. В ходе встречи российского президента Владимира Путина и главы Монголии Халтмаагийна Баттулги в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай) была озвучена и поддержана инициатива создания между странами особого экономического коридора, который соединит Россию, Китай и Монголию. Из сообщения, опубликованного на правительственном сайте Иркутской области, следует, что Приангарью в этом проекте отведена далеко не последняя роль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Irkobl.ru «Российско-монгольская инициатива – 2018» поддержала продет особого экономического коридора, который свяжет Россию, Китай и Монголию

Россию, Китай и Монголию соединят такие направления сотрудничества, как строительство газо-, нефтепроводов, строительство авто‑ и железных дорог, линий связи. Как отмечает губернатор Иркутской области Сергей Левченко, президент Монголии озвучил эту инициативу и получил поддержку.

По его словам, конкретное предложение по развитию взаимодействия России и Монголии Иркутская область уже озвучила накануне в Монгольской Народной Республике, где проходило важное мероприятие — «Российско-монгольская инициатива — 2018».

«Проект экономического коридора Россия — Монголия — Китай вызвал заинтересованность сторон. Иркутская область оказала помощь монгольской стороне с точки зрения оформления такого «коридора», исходя из экономической, географической, природной составляющей проектов. Остается сделать так, чтобы это было выгодно всем сторонам — российской, монгольской и китайской», — подчеркнул Сергей Левченко.

Примечательно, что свои выводы иркутский губернатор сделал, предварительно узнав позицию Владимира Путина.

«Поэтому в Циндао, в рамках встречи лидеров трех государств, а перед этим — президентов двух стран, президент Монголии озвучил эту инициативу и получил поддержку», — заявил Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большой интерес к строительству дороги Китай уже проявляет в Забайкалье.