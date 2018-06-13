Киев, 13 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Против правительства Украины «коррумпированные» правоохранительные органы готовят провокации, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 13 июня УНИАН.

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По его словам, среди правоохранителей есть те, кто «крышует» нелегальный бизнес и является «коррупционером». Эти недобросовестные работники правоохранительных органов готовят провокации против премьер-министра и правительства, уверен Гройсман. Он добавил, что будет сделана «аналитика», которая укажет все фамилии «коррупционеров», которые намерены устраивать провокации.

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Напомним, международные организации не раз заявляли, что коррупция на Украине является всеобъемлющей и присутствует не только в бизнесе или силовых структурах, но и среди депутатов, членов правительства и других политиков. Это подтверждали и частые скандалы, связанные с высшими лицами Украины: президентом, генеральным прокурором и другими.