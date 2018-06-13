Москва, 13 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства. Так, не намерены эмигрировать 80% москвичей и 79% жителей субъектов РФ. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Максименко. Хозяева земли. 1951

Подумывают уехать жить границу 19% москвичей и 20% жителей регионов России. Затруднились ответить 2% и 7% соответственно. Чаще всего хотят уехать из России молодые люди, состоятельные граждане и жители Москвы.

У 26% москвичей есть родные и знакомые за последние два-три года переехавшие за границу на постоянное место жительства. 73% опрошенных таких знакомых не имеет.

Опрос проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения России. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, москвичи (64%) ездят за границу в два раза чаще жители регионов России (32%). При это загранпаспорт есть у 56% москвичей и у 24% остального населения страны. Открытая виза в паспорте для въезда в другую страну есть 20% и 9% соответственно.

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