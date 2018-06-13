Махачкала, 13 июня, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Дагестане обстреляна машина исполняющего обязанности начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева. Инцидент произошел в ночь на 13 июня. Сам Мирзоев при обстреле не пострадал, пишет «РИА «Дербент».

Пистолет

В администрации района уточнили, что неизвестные обстреляли машину чиновника около часу ночи. Злоумышленники ослепили фарами дальнего света Мирзоева, находившегося за рулем автомобиля «ВАЗ-Приора», поэтому из какой машины велась стрельба, он рассмотреть не смог. На салоне его автомобиля остались отверстия от пуль, пишет «АиФ Дагестан».

По данным СМИ, пострадавший не исключает, что вооруженное нападение на него было совершено из-за его профессиональной деятельности.

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