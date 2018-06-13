Таллин, 13 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Необычные мотивационные плакаты появились в общественном транспорте Таллина — на них изображен эстонский солдат лицом к лицу с оскалившимся медведем, передает 13 июня Sputnik Эстония.

Цитата из видео «Kõrgem Sõjakool», youtube.com/user/creatumcreatum Медведь и солдат

Слоган между лицом солдата и мордой медведя гласит: «Важно, кто рядом с тобой, а не кто перед тобой». Отмечается, что рекламные плакаты выпустила Высшая военная школа, которая является составной частью Объединенных учебных заведений Сил обороны Эстонии.

Какой именно смысл попыталось передать эстонское командование, остается только догадываться. Учитывая распространенную ассоциацию России с медведем, хищником на плакате может быть недружественное, как полагают в Эстонии, отношение со стороны Москвы. В этом случае испуганный и безучастный солдат выглядит странно, поскольку он не намерен противостоять медведю.

Впрочем, удивляться «творчеству» эстонских военных не приходится: ранее они выпустили ролик, на котором российский танк Т-90 рассыпается от одного взгляда эстонского солдата.