Москва, 13 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Следующий визит главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москву состоится 30 августа, заявил 13 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Во время встречи с Алиевым в Кремле российский лидер заявил, что 30 августа в ходе визита президента Азербайджана в Москву стороны намерены «основательно и глубоко обсудить» двусторонние отношения.

Напомним, рабочий визит Алиева в Россию начался поздно вечером 12 июня. Лидер Азербайджана прибыл в Москву на открытие чемпионата мира по футболу — 2018, которое состоится 14 июня на столичном стадионе «Лужники». В матче открытия встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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